Quatre casos amb molt ressò en només un any

Al llarg del 2019 un total de quatre casos d'agressió o abusos sexuals comesos a Manresa han tingut molt ressò. El primer va ser per la celebració del judici d'un cas d'abusos sexuals, segons va determinar la sentència, a una menor de 14 per part de cinc homes. Els fets van tenir el 2016 a l'antiga fàbrica Vinyes. Just després del judici, la matinada el 14 de juliol, es produïa una altra presumpta violació en grup, per part de quatre homes d'una menor de 17 anys en un habitatge ocupat del carrer Aiguader, al barri de les Escodines. El 9 de desembre, dos homes presumptament van violar dues joves, una d'elles menor, en un habitatge del carrer Hospital de Manresa i tres dies després transcendia la denúncia altre cop d'una menor, que presumptament havia estat violada unes setmanes abans per tres homes en un cotxe al carrer Balmes de Manresa.