Bagà acomiadarà demà el veí mort en accident a Gisclareny

Bagà acomiadarà demà David Borrellas Rodríguez, el veí del municipi que va morir dijous passat a la tarda en un accident laboral a Gisclareny. El funeral se celebrarà a 3/4 d'11 del matí a l'església par-roquial de Bagà.

Segons van informar fonts dels Mossos d'Esquadra, Borrellas estava fent treballs de reparació en un mur enfilat en una bastida de la qual va caure des d'uns tres metres d'altura. El serveis d'emergències van rebre l'avís quan faltaven tres minuts per a 3/4 de 5 de la tarda però quan van arribar al lloc dels fets ja no va poder fer res per salvar-li la vida.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).