Un berguedà s'enfronta a dos anys de presó per dir «et mataré!» a la seva mare per Whatsapp

Un berguedà s'enfronta a una petició de dos anys de presó, per part de la fiscalia, per presumptes amenaces, fins i tot de mort, a la seva mare a través de Whatsapp. Aquest cas arribarà a judici, ja que la fiscalia considera que el contingut dels missatges que va enviar l'acusat per mitjà de telèfon mòbil eren creïbles i haurien generat por a la víctima.

Segons recull l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia al qual ha tingut accés Regió7, l'acusat, A. C. A., el vespre del 10 de gener del 2018 va enviar diversos missatges a la seva mare a través del programa de missatgeria instantània Whatsapp amb l'objectiu de «pertorbar de forma deliberada la seva tranquil·litat psíquica». Així, en un dels textos que presumptament li va enviar, l'acusat deia a la seva mare que era una «ionqui, viciosa, t'enteraràs del què et faré i del que et faran». En un altre, l'home deia a la mare: «¡T'estic esperant... no és el mateix cridar el diable que veure'l arribar». Finalment, en el darrer missatge que recull l'escrit del fiscal, l'amenaça pujava de to i li deia que «et mataré!».

Aquestes expressions, segons el ministeri públic, van generar un estat de por davant la possibilitat que el seu fill atemptés contra la seva integritat física.

El judici està previst que se celebri dimecres de la setmana que ve al jutjat penal número 1 de Manresa.

La fiscalia considera que es tracta d'un delicte d'amenaces i per aquest motiu reclama que s'imposi una condemna de dos anys de presó a l'acusat i que també se li prohibeixi acostar-se a menys de 1.000 metres de la seva mare, el seu domicili o la seva residència habitual i a qualsevol altre lloc que ella freqüenti durant un període de tres anys.

El ministeri públic també reclama, en el seu escrit provisional, que a l'acusat se li prohibeixi comunicar-se amb ella a través de qualsevol mitjà durant tres anys. També demana que l'acusat assumeixi les costes del judici.