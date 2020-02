Mor la navarclina de 87 anys que va ser atropellada dimarts per un camió

La veïna de Navarcles de 87 anys que dimarts passat va ser atropellada per un camió a la mateixa població de Navarcles, Esperanza Martínez López, va morir aquest dijous a la tarda a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. La dona va ser ingressada en aquest hospital, on va ser portada en helicòpter després de l'accident que va tenir lloc dimarts a primera hora de la tarda.

Ahir, a l'hora de tancar aquesta edició, encara no s'havia concretat quan se celebrarà el funeral per Esperanza Martínez. L'atropellament va tenir lloc dimarts passat cap a 2/4 de 4 de la tarda a l'entrada del polígon industrial de Navarcles. En concret, els fets es van produir al carrer del Tèxtil, en un punt situat entre un aparcament de camions i la zona on dimarts passat s'estaven muntant les atraccions de fira amb motiu de la festa major d'hivern del municipi. Esperanza Martínez hauria estat atropellada quan el camió estava fent marxa enrere, segons va explicar l'alcalde de Navarcles, Josep Maria Feliu.

Tot i que des del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va informar que les primeres valoracions eren que la dona havia resultat ferida de caràcter menys greu, ja des del mateix lloc de l'accident se la va traslladar amb l'helicòpter medicalitzat del SEM fins a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell just després de ser atropellada i va morir aquest dijous.