Detingut un home a Igualada per causar desperfectes en una norantena de nínxols

La Policial Local d'Igualada va detenir aquest passat dissabte al vespre el presumpte autor de diversos desperfectes i danys que en els darrers dies s'havien produït a les làpides del cementiri Nou d'Igualada. La detenció es va fer arran de la gravació de les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de l'interior del cementiri en les quals es pot apreciar la presència del sospitós el dia dels fets. El mateix individu ja havia estat detingut dos dies abans, el 30 de gener, per un presumpte delicte de danys i un altre delicte de furt al mateix cementiri.

La Policia Local va procedir a la detenció per un presumptes delictes de danys, furt i robatori amb força amb escalament, i també va aixecar acta per tinença de substàncies estupefaents (haixix), trobades durant l'escorcoll a què va ser sotmès el sospitós en el moment de la seva detenció.

En total hi ha 87 nínxols afectats, amb diversos graus de gravetat en els desperfectes. Els serveis jurídics de l'Ajuntament d'Igualada estan procedint a quantificar els danys provocats i, a més de la sanció administrativa prevista en les ordenances municipals, s'activarà també la responsabilitat civil pels danys provocats.