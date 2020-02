Denuncien un jove per conduir una moto sense carnet a Manresa

La Policia Local de Manresa va denunciar penalment un jove de 19 anys veí de Manresa com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir una motocicleta sense haver obtingut mai el permís de conduir. Els fets van tenir lloc diumenge a la matinada al carrer Sant Joan d'en Coll, quan els Mossos d'Esquadra van aturar una moto al voltant de 2/4 d'1. Posteriorment, la Policia Local va comprovar la documentació del jove i va esbrinar que no havia obtingut mai el permís de conducció i li van obrir diligències penals per presumpte delicte contra la seguretat viària.