Detenen després d'una persecució uns lladres que robaven a l'A-2, a l'Anoia

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge quatre homes, d'entre 22 i 35 anys, veïns de Sant Adrià de Besòs, Badalona i Barcelona, com a presumptes autors d'un robatori amb força. A un també se'l va denunciar per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir i per conducció temerària.

Diumenge, a les quatre de la matinada, van rebre un avís que quatre persones intentaven robar a la cafeteria d'una àrea de servei a l'A-2, a l'Anoia. Quan els Mossos van arribar-hi van veure quatre persones a l'exterior d'un vehicle que, en veure els agents, van pujar-hi i van fugir. Diverses patrulles van començar a seguir-lo per l'A-2. Mentrestant, una patrulla es va quedar a l'àrea de servei, on va localitzar i detenir un dels presumptes autors amagat entre camions. Els agents van comprovar que el vidre de la cafeteria estava trencat i que hi faltava la màquina enregistradora. En el seguiment, el conductor del vehicle escàpol no va fer cas de les indicacions policials per tal d'aturar-se i va conduir temeràriament durant diversos quilòmetres. Finalment, al Bruc els lladres van tenir una sortida de via i van fugir pel bosc. Minuts després, els agents van localitzar els tres presumptes lladres ferits lleus i amagats entre matolls.