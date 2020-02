Un detingut a Masquefa amb més 100 plantes de marihuana i 8.000 euros en efectiu a casa

La Policia Local de Masquefa ha detingut una persona per un presumpte delicte contra la salut pública i de frau elèctric. L'home, veí del municipi, tenia dins d'un habitatge més de 100 plantes de marihuana i 8.000 euros en efectiu. Segons explica el cos, en un comunicat, la investigació va arrencar al desembre quan investigaven l'activitat d'un grup de persones que presumptament tenien en funcionament un cultiu actiu de marihuana i es trobaven en recerca de nous emplaçaments per a ampliar la seva producció. Després de realitzar vigilàncies, els agents van entrar en un habitatge sospitós aquest passat diumenge, coincidint amb l'entrada d'un dels presumptes membres del grup.

Dins de l'habitatge van trobar un sistema de cultiu amb 100 plantes en diferents estats de creixement. També van observar que s'estava duent a terme un presumpte delicte de defraudació de fluid elèctric. Per tot plegat, es va arrestar el veí de Masquefa. Segons afegeixen des del cos, es manté oberta la investigació per a determinar si hi ha més persones implicades.