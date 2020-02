Un jove de 26 anys de Sils mor en un accident mentre esquiava a Coll de Pal

Un jove esquiador de 26 anys, Jordi Bardalet,va morir ahir al matí a causa d'un accident a l'estació d'esquí de la Molina, segons van confirmar fonts dels Mossos d'Esquadra que estan investigant les causes de l'accident, i que eren a la mateixa estació d'esquí quan van tenir lloc els fets. La principal hipòtesi és que el jove esquiador hauria xocat contra unes tanques de fusta.

El jove, un enginyer industrial veí de Sils, a la comarca de la Selva, era molt conegut a la població per la seva implicació en diverses entitats i sobretot en el món futbolístic de les comarques gironines. Bardalet era jugador del FC Vilobí i també era coordinador del CE Riudarenes. A més a més, tant el jove com la seva família són molt coneguts al seu municipi, on Bardalet havia treballat a la Brigada Jove.

El tràgic accident que va posar fi a la vida de Bardalet va tenir lloc quan el jove estava esquiant a la zona de Coll de Pal de l'estació d'esquí de la Molina, on hauria xocat contra una tanca, tot i que els Mossos d'Esquadra encara estan investigant els fets.

Encara que tot apunta que es tracta d'un accident, la investigació també està pendent que es porti a terme l'autòpsia.

Els responsables de l'estació d'esquí van rebre l'avís de l'accident quan faltaven uns deu minuts per a les deu del matí i ràpidament es van desplaçar fins al lloc dels fets els equips dels serveis d'emergències, que ja no van poder fer res per salvar la vida del jove esquiador.

Per la seva banda, des de l'estació d'esquí de la Molina, ahir, es van limitar a lamentar la mort del jove i van afirmar que es tracta «d'un accident amb un desenllaç fatal».