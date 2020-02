L'enganxen circulant amb un patinet elèctric per Manresa després de consumir cànnabis

Un home de 30 anys i veí de Navarcles ha estat denunciat per la Policia Local de Manresa per circular per la ciutat amb un patinet elèctric després d'haver consumit cànnabis. El jove va ser aturat ahir a les 12 del migdia per una patrulla a l'altura del número 53 de la via de Sant Ignasi. Els agents li van realitzar la prova d'estupefaents i va donar positiu en THC, substància que es troba en el cànnabis, motiu pel qual se li han obert diligències policials per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.

D'altra banda, aquest dimarts a la matinada, la Policia Local ha multat el conductor d'un turisme, veí de Manresa i de 31 anys d'edat, per conduir begut. El control policial s'ha fet al carrer del Bruc, a l'altura del número 33, i l'home ha donat positiu en el test d'alcoholèmia que se li ha efectuat, amb 0,51 mg/l en aire espirat en la primera prova i 0,49 mg/l en la segona. Per aquest motiu, els agents han instruït diligències policials contra la persona conductora del vehicle.