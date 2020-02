Un turisme bolca a la C-55, a Manresa

Un turisme ha bolcat aquest migdia quan circulava per la C-55, al terme municipal de Manresa. Els serveis d'emergències han rebut l'avís quan faltaven cinc minuts per dos quarts de tres de la tarda. Fins al lloc dels fets, s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers, una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques i efectius dels Mossos d'Esquadra. Segons han informat fonts del SEM, a la mateixa ambulància s'ha atès una persona però no ha estat traslladada a cap centre sanitari.