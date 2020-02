Apaguen focs en tres contenidors en una nit a la Catalunya Central

Els Bombers van treballar la nit de dilluns a dimarts per apagar tres incendis de contenidors en diversos municipis de la Catalu-nya Central. El primer foc es va declarar dilluns a la nit, a les 23.10 h, a la Llacuna. A 2/4 de 5 de la matinada, un altre contenidor es va incendiar a Manresa, al carrer de Puig i Cadafalch. Una dotació va treballae durant deu minuts per apagar el foc. L'últim incident es va produir a Martorell, a Can Cases, a 2/4 de 8 del matí.