Bolca un turisme a la carretera de Santpedor a Castellnou

Un turisme va bolcar ahir a la nit a la carretera de Santpedor a Castellnou de Bages. Segons fonts dels Bombers, l'accident va tenir lloc al quilòmetre 2 de la via, al terme municipal de Santpedor, a les 21.40 h de la nit. El vehicle va bolcar per causes que es desconeixen i el conductor, de 30 anys, va resultar il·lès.