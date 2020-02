Crema un habitatge a Igualada

La cuina d'un habitatge del carrer Sant Domènec d'Igualada ha cremat totalment, aquest matí. Segons han explicat fonts dels Bombers, han rebut l'avís a les 10:07h i un total de quatre dotacions s'han traslladat fins al lloc dels fets on han treballat durant una hora i quart. Quan hi han arribat, els veïns es trobaven tots fora de l'habitatge però han traslladat dos menors fins a l'hospital d'Igualada per inhalació de fum, encara que la valoració va ser de ferits molt lleus.