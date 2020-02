La família de la nena de Cabrera d'Anoia morta en una operació porta un any esperant una resolució

La família de nena de Cabrera d'Anoia morta el 2015 en una operació en una clínica privada de Barcelona denuncia que porta des del març del 2019 esperant que l'Audiència de Barcelona resolgui el recurs al sobreseïment de la causa. Coincidint amb el cinquè aniversari de la mort de la nena, a través d'un comunicat argumenten que no es van realitzar les proves toxicològiques que permetin descartar la negligència mèdica i volen evitar que el succés es pugui tornar a repetir. La nena, que tenia 11 anys, va morir per una aturada cardíaca després de subministrar-li l'anestèsia general en una operació quirúrgica.

El recurs és el segon que presenta la família a l'Audiència de Barcelona. La titular del jutjat d'instrucció 15 de Barcelona ja va arxivar el cas el maig de 2017, però el tribunal va estimar el recurs interposat per la família i va reobrir el cas. A principis de 2019 la jutge d'instrucció el va tornar a arxivar apuntant que les noves diligències practicades "no feien variar" les conclusions i assegurant que no existien "elements racionals suficients de la comissió del delicte d'homicidi per imprudència professional" de l'equip mèdic. La família va tornar a recórrer el sobreseïment a l'Audiència i, segons el lletrat de la família, segueixen esperant que es resolgui i sense conèixer "les causes" de la mort.

Els fets van tenir lloc el 2015. A la Clàudia, d'onze anys, li havien de fer una petita intervenció quirúrgica per retirar-li uns guixos que li havien col·locat uns mesos abans arran d'una operació d'allargament de tíbies i els metges volien aprofitar-ho per practicar-li una tenotomia. Va morir per una aturada cardíaca després de subministrar-li l'anestèsia general. La família va presentar una denúncia contra l'equip mèdic de la clínica perquè considera que hi va haver negligències en el procediment que van seguir.



La família vol més proves



En el recurs la família reitera que no s'han practicat les diligències que l'Audiència, en dictaminar que es reobrís la causa el 2017, va "exposar" que eren necessàries. Diuen que malgrat que el tribunal va dir que calia determinar "si els medicaments i les dosis subministrades durant l'anestèsia van ser les correctes", no es va portar cap nova prova al respecte i que la magistrada d'instrucció va tenir només en compte el testimoni de l'anestesista, investigada, davant la inexistència d'un informe toxicològic. Afegeixen que l'Audiència també va demanar que es determinés si la intubació practicada va ser la correcta i que la jutge no es va pronunciar al respecte en decidir arxivar novament el cas.