Jutgen un veí de Calaf per intentar a ganivetades matar el fill de la seva parella

La fiscalia demana una pena de presó de 8 anys i 9 mesos per a J. C. E., veí de Calaf que ara té 46 anys, que el juliol del 2017 presumptament va intentar matar el fill de la seva parella. Ella també està processada per encobriment del crim, encara que la fiscalia demana que per a la dona una exempció de la pena.

Segons consta en l'escrit d'acusació del ministeri públic, els fets van passar la matinada del 17 de juliol del 2017, a casa de la dona on la víctima i també el processat s'hi havia quedat dormir. Cap a les quatre de la matinada, l'home hauria accedit a l'habitació on el jove dormia i amb la intenció d'acabar amb la seva vida, aprofitant la situació d'indefensió perquè dormia, li va clavar diverses ganivetades al tòrax amb un ganivet amb una fulla de més de 20 centímetres. Malgrat l'agressió, el jove va aconseguir escapar-se de la casa mentre el processat el perseguia i un cop al carrer va aconseguir demanar ajuda.

Per la seva banda, la parella sentimental de l'acusat i mare de la víctima està acusada d'un delicte d'encobriment. Segons la fiscalia, tot i presenciar bona part dels fets, no va alertar els serveis d'urgències privant d'aquesta manera que el jove pogués rebre atenció mèdica urgent que necessitava donada la gravetat de les ferides. A més a més, després, hauria pactat amb l'acusat declarar que ell no havia dormit a casa d'ella, i a més, la dona va netejar tota la casa i els llençols ensangonats per tal de no deixar rastre del presumpte crim.

L'home va ser detingut poc després dels fets, al seu domicili de Calaf, i des de llavors està en presó preventiva. La dona també va ser detinguda però va sortir en llibertat.

Per a l'home, la fiscalia demana una pena de 8 anys i 9 mesos de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa i la prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb la víctima durant un període deu anys superior al de la pena de presó imposada. També reclama que indemnitzi al jove amb 18.920 euros per les lesions que li va provocar i 8.500 euros més per danys morals.

Pel que fa a la dona, malgrat acusar-la d'encobriment, no li demana cap pena de presó perquè té en compte l'article 454 del codi penal que permet l'exempció de pernes de presó quan l'acusat sigui el cònjugue o una persona a la qual estiguin lligats sentimentalment. Tot i això si que reclama que indemnitzi el seu fill amb 8.500 euros.

El judici està assenyalat per aquest dijous, 6 de febrer, a la secció cinquena de l'Audiència de Barcelona.