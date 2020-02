Un vehicle s'incendia i queda completament calcinat a Hostalets de Pierola

Un vehicle es va incendiar ahir al vespre a Hostalets de Pierola i va quedar completament calcinat, segons han informat fonts dels Bombers. El foc es va originar a les 8 del vespre al quilòmetre 13 de la carretera C-231. Malgrat que el cotxe va cremar per complet, no hi va haver persones ferides. Una dotació dels Bombers va treballar una hora per apagar les flames.

També a l'Anoia, ahir a la nit, es va encendre un cable a la cuina d'un habitatge d'Igualada, al carrer dels Caputxins, 48. Els Bombers van enviar una dotació fins al lloc dels fets. No hi va haver cap persona afectada pel foc ni tampoc altres danys materials a l'immoble.