S'enfronta a 13 anys de presó per incendiar una casa de la seva propietat a Moià

Una veïna de Moià s'enfronta a una petició de la fiscalia de 13 anys de presó per presumptament haver calat foc a la seva pròpia casa, a la mateixa població de Moià. La fiscalia de l'Audiència de Barcelona considera que l'acció de l'acusada va posar en risc la vida i la integritat física de les persones. A més a més, en el seu escrit l'acusació pública assegura que hi havia el risc que el foc s'escampés cap als edificis limítrofs de la casa incendiada, cosa que la ràpida intervenció dels equips d'emergències va poder evitar.

Segons recull l'escrit d'acusació provisional de la fiscalia provincial de Barcelona, els fets van tenir lloc el 25 de juliol del 2017 i el foc va afectar un habitatge que l'acusada tenia en copropietat amb una altra persona. Aquest immoble està situat al carrer de Magí Vilardell del mateix municipi de Moià.

Segons consta en el relat de la fiscalia, el foc va ser de tals dimensions que quan hi van arribar els serveis de bombers van trobar un sofà que cremava a la planta baixa de la casa, i que el foc també afectava la resta de mobiliari, portes i electrodomèstics, i a la planta superior van trobar les portes de les habitacions cremades i també roba cremada sobre els llits. Aquests focus es van apagar sols per falta d'aire a la casa.

D'altra banda, a l'immoble afectat per l'incendi també es va trobar un bidó amb cinc litres d'una substància accelerant, que va resultar ser gasolina, al qual l'acusada també hauria calat foc. També van localitzar un total de quatre bombones de butà al garatge de l'habitatge que haurien explotat si no hagués estat per la ràpida intervenció dels equips de bombers.

L'escrit de la fiscalia també explica que a l'habitatge de davant del que hi va haver l'incendi hi havia, al seu interior, el pare de la processada en companyia d'una altra persona, que són els qui van avisar els serveis d'emergències per les flames.

El ministeri públic acusa la processada d'un delicte d'incendi amb greu risc per a la vida i integritat de les persones, motiu pel qual reclama per a ella una pena de 13 anys de presó i també la seva inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna.

El judici per aquest cas és previst que se celebri el proper 11 de febrer a la secció sisena de l'Audiència de Barcelona.