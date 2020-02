S'incendien dos contenidors a Igualada i el foc calcina un vehicle estacionat al costat

Dos contenidors s'han incendiat aquest dijous a la matinada al carrer Lleida d'Igualada. El foc, segons fonts dels Bombers, ha calcinat per complet un vehicle que estava estacionat al costat dels contenidors, un turisme del model Honda Civic. Els Bombers han rebut l'avís a les 2.20 h de la matinada i han enviat una dotació fins al lloc dels fets, que ha treballat una hora per apagar les flames, de les quals se'n desconeixen les causes.