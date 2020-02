Rescaten sis excursionistes al Pedraforca

Els Bombers han rescatat amb helicòpter aquest dissabte sis excursionistes al Pedraforca. El grup s'ha vist sorprès, quan estava a la tartera, per una placa de gel que els ha impedit continuar la ruta i per aquest motiu han alertat a Emergències. Bombers ha rebut l'avís a les 5 de la tarda i s'hi ha desplaçat amb l'helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) fins al lloc on estava el grup. Cap dels excursionistes ha patit ferides.