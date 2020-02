Tres anys i mig de presó per robar dos mòbils amb violència a Manresa

La titular del jutjat penal número 1 de Manresa ha condemnat a tres anys, sis mesos i un dia de presó l'acusat de robar dos telèfons mòbils amb violència tot agredint un total de tres persones, a Manresa, la primavera passada.

Els fets pels quals s'ha condemnat Mohamed C. van tenir lloc la primavera passada a Manresa. El primer robatori es va produir, segons la sentència que es va dictar de conformitat amb l'acusat i a la qual ha tingut accés Regió7, el 22 de maig del 2019, quan cap a tres quarts de tres de la tarda el lladre va observar un menor d'edat que portava el mòbil a la mà, i des de darrere li va agafar el braç, li va robar el mòbil i també li va propinar un cop de puny al braç, amb la intenció d'atemptar contra la seva integritat física, segons diu la sentència.

A més més, en marxar del lloc dels fets, l'acusat va ser interceptat per un altre menor que li va dir que retornés el mòbil a la víctima. La reacció del lladre va ser propinar un cop de puny a la cara a aquest segon jove.

El segon robatori pel qual s'ha dictat sentència va tenir lloc la matinada del 26 de maig, quan, amb dues persones més que no han pogut ser identificades, l'ara declarat culpable, aprofitant que el semàfor entre l'avinguda de les Bases de Manresa i el carrer Indústria estava en vermell, es va apropiar el mòbil d'una jove. Aquesta va intentar recuperar l'aparell i l'acusat li va clavar un cop de puny a la cara, de manera que li va trencar el nas.

El lladre va ser identificat i detingut per la policia, i arran del segon robatori el jutge d'instrucció que estava en funcions de guàrdia el va enviar a presó.

A més de la condemna a tres anys, sis mesos i un dia de presó, que ha estat substituïda per l'expulsió del país –el lladre és de nacionalitat marroquina– amb la condició que no hi torni en els propers 10 anys, també se'l va condemnar a diverses multes i a indemnitzar les víctimes per les lesions provocades i pels objectes robats i que no han pogut ser recuperats.

En concret, pels delictes de lesions se l'ha condemnat a tres multes que sumen un total de 990 euros. A més a més, se l'ha condemnat a indemnitzar les víctimes per les lesions que van patir i pels objectes que els va robar.

Així, en el cas del menor, l'haurà d'indemnitzar amb un total de 120 euros per les lesions i 200 pel robatori del telèfon. En aquest cas no s'ha establert cap indemnització per l'altre menor que va resultar lesionat en intentar recuperar el telèfon mòbil perquè no ha reclamat.

Pel que fa a la noia, segons la sentència la indemnització serà d'un total de 1.170 euros. En aquest cas, 840 euros són per les lesions que va patir, ja que li va trencar el nas, i la resta correspon al telèfon i a altres objectes que el lladre li va robar.

Segons la sentència dictada per acord entre les diferents parts, el culpable també haurà d'assumir els costos econòmics del procés judicial.