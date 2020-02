Absolen de furt un grup que va arrencar un cartell antifeixista a Navàs

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 6 de Manresa ha absolt vuit persones que van arrencar una pancarta de l'ajuntament de Navàs en la qual posava «Poble antifeixista» i hi havia una estelada. Els integrants del grup diuen ser membres de la Unió de Brigades i es desplacen a municipis amb la finalitat de retirar llaços grocs i cartells independentistes. El cas va arribar a judici després de la denúncia del consistori.

En la sentència, el jutge considera provat que al dia 1 de setembre del 2019 els membres del grup, «mitjançant uns pals telescòpics, van arrencar i van baixar una pancarta que estava subjectada a la balconada de l'ajuntament de Navàs». Com que les instal·lacions de l'ajuntament són al costat de les dependències de la Policia Local, agents del cos que van veure com els individus retiraven la pancarta s'hi van adreçar i els van identificar. També van demanar que els donessin la pancarta, cosa que van fer.

La fiscalia i l'acusació particular van sol·licitar en el judici una condemna per un delicte de furt, mentre que la defensa dels acusats, exercida per l'advocada Ambar Ladrón de Guevara, del bufet Fuster-Fabra , va demanar l'absolució. El jutge va rebutjar l'acusació del furt perquè «els denunciats no pretenien res més que retirar el cartell, i no apropiar-se'n», segons la sentència, de manera que la seva conducta no va tenir una finalitat lucrativa.

El jutge afegeix en l'escrit que els acusats podrien ser culpables d'un altre tipus de fets que poden ser condemnats penalment, però la fiscalia i l'advocat particular de l'acusació no va formular cap altre tipus d'acusació.

El judici es va celebrar dimecres i en representació de l'Ajuntament hi va anar el tinent d'alcalde del municipi, Genís Rovira. «En el judici vam reiterar que el grup va tornar la pancarta a instàncies de la Policia Local, però si no hagués estat per aquest requeriment, no l'haurien retornat», explicava el regidor a aquest diari. L'Ajuntament només va presentar denúncia pel cartell del balcó del consistori, però el grup se'n va endur dos més que eren en altres punts del municipi i que no han retornat.