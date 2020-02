Una conductora que anava beguda xoca contra dos cotxes i bolca, a Manresa

Aquest diumenge, a primera hora del matí, hi ha hagut un accident de trànsit al carrer de la Font dels Capellans de Manresa, cruïlla amb el de Granollers, on hi ha la residència d'avis del barri de la Font dels Capellans.

Una conductora que anava beguda i acompanyada per una altra noia hauria tingut una pèrdua del control del vehicle, ha informat la Policia Local, i ha xocat amb un altre vehicle que estava aparcat i amb segon que circulava en sentit contrari al seu. Després, ha bolcat i ha quedat aturat damunt de la seva part lateral.

Els Bombers han tret les dues noies del cotxe i han estat traslladades a l'Hospital Sant Joan de Déu amb ferides de caràcter lleu. No hi ha hagut cap altra persona ferida. A la conductora se li ha practicat la prova d'alcoholèmia i ha donat positiu amb una taxa penal, han informat les fonts de la Policia Local.

Els fets han tingut lloc pels volts de 3/4 de 7 del matí.



Dues alcoholèmies penals més

Segons ha informat la Policia Local, no ha estat l'única alcoholèmia penal registrada aquest diumenge. Durant la matinada s'han fet dues proves més a sengles conductors que circulaven de forma erràtica i les dues han resultat positives i amb grau penal.

Segons la DGT, l'alcohol està implicat en entre el 30 i el 50% dels accidents mortals, fet que el converteix en un dels principals factors de risc en la conducció.

L'alcoholèmia representa el volum d'alcohol que hi ha a la sang i es mesura en grams d'alcohol per cada litre de sang (g/l) o el seu equivalent en aire aspirat. Segons el volum pot ser de grau civil o penal.