Dos ferits lleus en un accident de trànsit a la C-26, a Berga

Dues persones van resultar ferides menys greus en un accident de trànsit que va tenir lloc ahir, a primera hora de la tarda, a la C-26, al tram que connecta Berga i el polígon de la Valldan.

Els dos cotxes van xocar a prop del túnel de la variant de Berga. Fins al lloc de la col·lisió hi van anar dues dotacions de Bombers i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van atendre els ferits i els van traslladar a l'Hospital Sant Bernabé.

També ahir hi va haver un segon accident a la C-26, a l'altura de Lladurs. Dos cotxes van col·lidir. Hi va treballar una dotació dels Bombers, que va haver d'alliberar un dels ocupants. No van poder concretar l'avaluació de l'equip sanitari del ferit, tot i que van dir que no semblava greu.