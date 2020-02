El presumpte assassí de Puigcerdà: «L'he feta grossa, em cauran 20 anys, segur»

Tot va començar com un assalt violent que tenia com a objectiu cometre un robatori, però el presumpte autor del crim de Puigcerdà, finalment, va acabar apallissant i torturant la víctima fins a la mort, un paleta veí de la capital de la Cerdanya de 62 anys i de nacionalitat romanesa. En una conversa captada pels Mossos d'Esquadra, el presumpte autor del crim va pronunciar una frase que l'assenyala directament: «L'he feta grossa, em cauran 20 anys, segur».

Dimarts passat a la matinada, com va informar aquest diari (vegeu edició del dia 5), els Mossos van detenir el presumpte autor de l'assassinat: un home de 33 anys i de nacionalitat moldava que vivia a Puigcerdà feia molt poc i que es va refugiar a casa d'uns familiars al barri de Santa Eugènia de Girona per no ser descobert. En aquest habitatge, els investigadors hi van trobar 540 euros que serien de la víctima, roba amb sang i el telèfon mòbil del difunt.



Escoltes telefòniques

Els Mossos van seguir el rastre al presumpte assassí des del primer moment i li van fer escoltes telefòniques. En una, l'endemà del crim –diumenge–, va deixar anar una frase que el delata: «L'he feta grossa, em cauran 20 anys, segur». Dijous, el detingut va passar a disposició judicial i l'esmentada frase figura en l'ordre d'empresonament emesa pel jutge del Jutjat número 1 de Primera Instància i Instrucció de Puigcerdà, que va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a ell. La causa està oberta per un delicte d'assassinat i un de robatori amb violència en una casa habitada.

En l'ordre s'explica com es va arribar fins al detingut i com aquest va intentar convèncer més persones per cometre el robatori i que no ho va aconseguir. Així com també que, a més a més, es trobava en situació il·legal a Espanya, ja que va entrar al país amb un permís de tres mesos el maig i ja no va marxar-ne.



Una pallissa «salvatge»

Segons recull l'Agència Catalana de Notícies, l'arrestat va clavar una pallissa «salvatge» a la víctima perquè li va propinar cops de puny, puntades de peu, cops amb un pal i, fins i tot, li va arribar a fer cremades. La investigació sosté que va voler infligir dolor a la víctima perquè li digués on tenia els diners que buscava.

A banda dels cops, l'autòpsia també ha revelat que, quan el paleta ja no tenia cap possibilitat de defensar-se després de rebre la pallissa, l'atacant el va acabar asfixiant fins a provocar-li la mort. Davant de totes aquestes evidències, el jutge va decidir l'ingrés a la presó immediat de l'acusat del crim de Puigcerdà.

La víctima havia cobrat recentment uns 3.000 euros i divendres de la setmana passada va estar en un bar de Puigcerdà amb una altra persona. La principal hipòtesi apunta que va ser aleshores quan el detingut va descobrir que tenia diners. Per això, ja de nit, hauria anat fins a casa de l'home amb la intenció de robar-li. Quan el va sorprendre l'assaltant, el paleta estava sol.

La Policia Local de Puigcerdà va alertar cap a tres quarts de vuit del vespre d'aquell dissabte que havien trobat el cos sense vida d'un home a casa seva amb signes de violència. Els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte autor dimarts a la matinada als voltants de l'immoble de Girona on s'havia refugiat.