Rescaten sis excursionistes al Pedraforca

Els Bombers van rescatar, ahir a la tarda, amb helicòpter sis excursionistes a la muntanya del Pedraforca, que es van veure incapaços de seguir l'itinerari que tenien previst fer. El grup de munta-nyencs es va veure sorprès, quan eren a la tartera del Pedraforca, per una placa de gel que els va impedir continuar la ruta i van decidir alertar Emergències de la seva situació per evitar mals majors. Els Bombers van rebre l'avís a les 5 de la tarda i van desplaçar un helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) fins al lloc on era el grup. Cap dels excursionistes va resultar ferit.