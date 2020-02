Denuncien el vigilant d'una discoteca d'Esparreguera per una agressió homòfoba

Un jove homosexual veí d'Esparreguera ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra haver estat apallissat per un vigilant de seguretat d'una discoteca d'Esparreguera per besar-se amb la seva parella en els lavabos de el local i mentre els cridava: «maricons!». La discoteca e nqüestió és LTN Club, segons informa el consistori.

Segons la denúncia, a la qual ha tingut accés Efe, els fets van passar dissabte passat, dia 8 de febrer, quan els dos joves s'estaven besant en un compartiment de el lavabo de la discoteca i va entrar el vigilant cridant: «Acte sexual!», mentre va començar a donar bufetades a un dels joves.

Aquests, que reconeixen que tenien els botons de la camisa descordats, asseguren que van intentar calmar el vigilant i van accedir a sortir de el lavabo, però aquest va seguir pegant a la víctima, causant-li ferides al cap.

Segons ha explicat la víctima a EFE, havia acudit a la discoteca acompanyat per la seva parella i el seu germà, que van ser testimonis de l'agressió, durant la qual el vigilant el va agafar pel coll i li va dir: «o calles o et dono un cop de cap».

El denunciant, que ha presentat la seva denúncia a la comissaria dels Mossos a Martorell, ha explicat que durant l'agressió els va etzibar en diverses ocasions el terme «maricons».

La víctima ha denunciat que un cop fora i, en presència del seu germà, va sentir a altres vigilants de la discoteca fent mofa de la seva agressió i en referència al 'presumpte agressor els va sentir dir: «pobre, el que ha d'haver vist per ficar-los aquesta pallissa».

En declaracions a Efe, el president de l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH), Eugeni Rodríguez, ha qualificat els fets de «molt greus» i ha recordat que «els vigilants de seguretat d'una sala han de realitzar un servei per crear les condicions perquè les persones se sentin segures».

Rodríguez ha assegurat que el treballador de seguretat «va vulnerar el dret afectiu-sexual a manifestar-te amb una altra persona com vulguis» i ha insistit que "és necessària una major contundència per part de les diferents administracions públiques" davant el rebrot de l'homofòbia que hi ha a Catalunya.

També ha exigit urgentment «un reglament de règim sancionador que pugui establir intervingudes concretes davant aquesta xacra LGTBIfóbica».



L'Ajuntament estudia personar-se en el cas

Per la seva banda, l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, ha mostrat a Efe el seu «rebuig total» davant els fets ocorreguts i ha considerat que «és intolerable que succeeixin en ple segle XXI».

Rivas ha anunciat que «l'ajuntament prendrà mesures que afectaran l'horari de el local», ja que no és la primera denúncia contra aquesta discoteca que rep, i també estudiarà si es persona com a acusació popular per aquest cas.