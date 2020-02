Més controls d'alcohol i drogues i de velocitat

En la presentació del balanç de la sinistralitat a la Catalunya Central referent al 2019, que va tenir lloc fa unes setmanes a Vic, el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, va anunciar que al llarg d'aquest any les campanyes se centrarien principalment en la prevenció de l'ús de l'alcohol i les drogues entre els conductors. En aquest sentit va explicar que hi haurà patrulles d'alta visibilitat –en què els Mossos d'Esquadra van en vehicles logotipats–, encara que també va recordar que n'hi haurà d'incògnit. «Farem tants controls com sigui possible», va assenyalar Gendrau, que va afegir que «serem molt contundents».

D'altra banda, Gendrau també va assenyalar que intensificarien els controls de velocitat i que es faran campanyes dirigides a motoristes i a la gent gran, ja que són dos col·lectius entre els quals l'accidentalitat es va incrementar al llarg del 2018. L'any passat a les carreteres de la Catalunya Central hi va haver un total de 26 accidents mortals, la mateixa xifra que un any abans, encara que destaca un notable increment dels motoristes -un dels col·lectius considerats vulnerables- entre les víctimes d'aquests sinistres, ja que es va passar d'un a vuit.

Pel que fa a les causes dels accidents, les distraccions van estar presents en el 22% dels accidents que hi va haver al llarg de l'any passat a la xarxa de carreteres de la Catalunya Central, mentre que en un 195 dels accidents el factor va ser una velocitat inadequada. Respecte a l'alcohol i les drogues, el 6% dels conductors implicats en accidents van donar positiu pel consum d'alguna aquestes substàncies. Malgrat això, es dona la circumstància, va explicar Gendrau, que aproximadament el 50% dels conductors morts en accident el 2018 havien consumit alguna substància, un fet que «preocupa» el SCT.