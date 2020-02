Trànsit imposa 96.000 sancions a la Catalunya Central el 2019, el 17,56% més

El 2019 es va saldar amb un total de 96.058 multes a conductors que circulaven per les carreteres de la Catalunya Central, segons dades, encara provisionals, del Servei Català de Trànsit (SCT). Aquesta xifra suposa un 17,56% més de multes que les imposades durant l'any anterior. Aquest augment es deu principalment a un major nombre de sancions per excés de velocitat, encara que també han crescut les multes imposades per distraccions dels conductors al volant, un apartat aquest últim que no té en compte les multes per ús del telèfon mòbil, que han disminuït.

Les sancions per excés de velocitat són també les més nombroses. Al conjunt de les comarques centrals se'n van posar 85.543, que representen d'aquesta manera el 89,05% del total. Per comarques, al Bages, on hi ha 13 radars fixos, es van posar 386.984 sancions per excés de velocitat, el 4,06% menys que l'any anterior. Al Berguedà, on hi ha 3 radars fixos, les multes per superar el límit permès també es van reduir, en aquest cas el 15,99%.

A la resta de comarques centrals, la xifra de sancions per excés de velocitat van créixer. Destaca el Solsonès, on les sancions van créixer exponencialment i es va passar de 84 el 2018 a 3.413 el 2019. A les carreteres de la comarca actualment hi ha dos radars fixos.

A l'Anoia les multes per excés de velocitat també es van més que doblar i van passar de 8.182 sancions el 2018 a les 17.169 de l'any passat. En aquest cas destaca el fet que el mes de maig del 2019 es van estrenar dos radars per tram a l'A-2, a l'alçada de Jorba i Veciana, en els dos sentits de la marxa. A l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Moianès també es van incrementar les sancions per córrer massa, encara que en menor mesura. Justament en totes les comarques on van créixer les sancions sobre conductors massa ràpids, són les úniques on es va incrementar la xifra global de multes.

En els casos d'excés de velocitat, les sancions oscil·len entre els 100 i els 600 euros, en funció de la velocitat a la qual se sobrepassa el límit, i poden comportar la pèrdua de fins a sis punts del permís de conduir.



Un 8,48% de reincidents

Pel que fa a la reincidència, el 8,48% dels infractors han rebut dues multes o més en el darrer any per algun tipus d'infracció a la car-retera. El Bages, amb un 12,9% de sancionats reincidents, és la comarca central que lidera aquest rànquing, seguida de l'Anoia, on els multats que ho han estat en més d'una ocasió són l'11% del total. Al Solsonès la xifra es queda al 9,4%; al Moianès al 8%; al Berguedà al 7,1%; a l'Alt Urgell al 4% i a la Cerdanya al 4%.