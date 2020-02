El 112 rep més de 76.700 trucades de la Catalunya Central el darrer any

El telèfon d'emergències 112 va rebre un total de 76.737 trucades des de la Catalunya Central. L'any abans, el 2018, des de les comarques centrals es van fer un total de 70.458 trucades, de manera que l'increment se situa en el 9%, segons dades facilitades aquest dimarts pel CAT112.

La majoria de trucades procedents de la Catalunya Central van ser per demanar assistència sanitària amb 25.457 trucades el 2019 (33,2%) i 23.688 el 2018; 22.149 trucades (28,9%) es van fer per motius de seguretat davant 19.784 trucades el 2018; 16.078 trucades (21%) es van fer per motius de trànsit davant les 15.998 trucades el 2018; i per incendis es van fer 4.394 trucades (5,7%) el 2019 i 2.522 trucades el 2018.

A tot Catalunya, el 112, va atendre l'any passat 3.083.047 trucades. Del total de trucades rebudes l'any 2019, 1.862.199 van ser trucades operatives, que vol dir que van ser generades per una emergència i van activar algun tipus de recurs operatiu.