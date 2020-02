Agredeix una persona amb una ampolla de vidre, s'accidenta amb el cotxe i quadruplica la taxa d'alcohol

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada, juntament amb la Policia Local de Piera, van detenir el passat 7 de febrer un home de 39 anys, de nacionalitat espanyola i veí del Prat de Llobregat, com a presumpte autor d'un delicte de lesions per haver agredit una altra persona amb una ampolla de vidre. També se'l va denunciar per dos delictes contra la seguretat del trànsit: conduir sota la influència de les begudes alcohòliques i negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia.

El passat 7 de febrer, a quarts de deu de la nit, els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït un accident de trànsit per una col·lisió fronto-lateral a la carretera B-224, a l'altura del punt quilomètric 15, al terme municipal de Masquefa (Anoia). Quan els agents van arribar van comprovar que en un dels vehicles hi havia tres ocupants ferits lleus, els quals es van traslladar a l'Hospital de Martorell, i que a l'altre vehicle només hi havia un sol ocupant. Quan es van apropar van observar que estava il·lès i que mostrava clars símptomes de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques.

A la primera prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0.98 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, però quan li van voler realitzar la segona el conductor es va negar. Davant d'això els agents el van denunciar per negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i per conduir sota la influència de les begudes alcohòliques.

Pocs després, un agent de la Policia Local de Piera que acabava de finalitzar el servei es va parar a la zona de l'accident. Quan es va apropar al lloc va reconèixer el conductor il·lès com el presumpte autor d'una agressió que s'acabava de produir feia uns minuts en un bar de Piera.

Segons l'agent, pels volts de les nou de la nit, un home que es trobava en un bar de Piera va agredir a un altra persona amb una ampolla de vidre, provocant-li ferides al nas i un tall a la cara. Tot seguit l'agressor va fugir ràpidament del local. La víctima, un veí de Piera de 40 anys, va ser traslladat a l'hospital d'Igualada on li van haver de donar punts de sutura.

Davant d'això els agents van detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte de lesions. El detingut va passar el dia 8 de febrer a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Martorell.