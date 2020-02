Detenen un menor per tres robatoris violents a Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 10 de febrer un menor d'edat, com a presumpte autor de tres delictes de robatori amb violència i intimidació. En els robatoris a comerços els autors eren dues persones i sempre actuaven de la mateixa manera. Un dels lladres esgrimia un ganivet amb el qual intimidava el treballador, mentre l'altre sostreia els diners de la caixa enregistradora. Un cop tenien el botí fugien corrent del lloc.

Entre el 28 de gener i el 4 de febrer es van produir tres robatoris amb violència i intimidació a Manresa. Dos d'ells van tenir lloc en establiments comercials i l'altre a la via pública. Per altra banda, el passat 4 de febrer pels volts de les onze de la nit, un jove es va acostar a dues persones i els va demanar tabac. Quan aquestes li van dir que no en tenien els va amenaçar amb un ganivet, els va sostreure els telèfons mòbils i va fugir del lloc. Després de diverses indagacions, els investigadors van esbrinar que tots els robatoris havien estat perpetrats per les mateixes persones.

La investigació continua oberta per tal de localitzar i detenir l'altre lladre.