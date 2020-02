Jutjats per pujar a un cotxe, prendre el control al conductor i accidentar-se

Tres acusats, dos homes J. J. J. C. i J. A. C. G., i una dona, M. A. T., s'enfronten a penes d'entre tres anys i mig i cinc de presó, com a presumptes autors d'un delicte de robatori d'ús de vehicle.

Segons explica la fiscalia en el seu escrit d'acusació, els tres acusats, un dels quals reincident, van pujar al vehicle de la víctima després de demanar-li una cigarreta, a l'avinguda dels Dolors de Manresa, cap a tres quarts d'una de la matinada del dia 18 de març del 2017. Un cop a dins del vehicle, van atemorir verbalment el conductor i el van obligar a circular per diferents carrers de Manresa i Sant Salvador de Guardiola, lloc on, després d'amenaçar el conductor amb una navalla, l'acusat J. J. J. C. es va posar al volant del vehicle.

Quan tornaven cap a Manresa, al punt quilomètric 93 de la C-37z, l'acusat que conduïa el cotxe, en va prendre el control i es va estampar contra el voral de la carretera. Com a conseqüència de l'accident, la víctima va patir una fuetada cervical i també un increment de l'ansietat i els nervis, danys que van requerir tractament mèdic.

La fiscalia demana 5 anys de presó per a J. J. J. C., que ja té antecedents per robatoris amb violència, i per als altres dos acusats J. A. J. C. i M. A. T., tres anys i mig de presó. A més, reclama que indemnitzin de manera solidària el Consorci de Compensació d'Assegurances amb 6.047,08 euros i un companyia asseguradora amb 2.960 euros, que són les quantitats amb què les dues entitats han indemnitzat la víctima pels danys que va patir arran de l'accident de trànsit.