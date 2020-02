La Guàrdia Civil cita almenys 7 bagencs el tall de Tsunami a la Junquera

La Guàrdia Civil ha citat almenys a set bagencs pel tall de Tsunami Democràtic del passat mes de novembre a la Junquera i al Pertús. Segons han explicat fonts d'Alerta Solidària, els consten un total de 30 citacions de la província de Barcelona, set de les quals són a bagencs. Aquestes citacions van començar a arribar divendres passat i no es descarta que en pugui arribar de noves els propers dies.

Segons han explicat les fonts, les persones estan citades per declarar a la comandància de l'institut armat a Sant Andreu de la Barca entre els propers 18 i 28 de febrer. Alerta Solidària recomana als citats a acollir-se al seu dret a no declarar.

El cas està sota secret de sumari i instruït pels jutjats de Figueres.

L'Associació Bages pels Drets Civils ha fet una crida a través de les xarxes socials a posar-se en contacte amb ells en el cas que algú sigui citat pel tall que es va portar a terme a principis de novembre a la frontera entre Catalunya i França.

El passat 19 de desembre, dues persones ja van ser citades per la Policia Nacional a la comissaria de Manresa per una acció de Tsunami Democràtic. En aquest cas, les dues persones van ser citades pel tall de l'AP-7 a Salt i es van acollir al seu dret a no declarar.