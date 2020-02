Crema un contenidor a la Muralla del Carme de Manresa

Un contenidor s'ha incendiat aquest divendres a la matinada a la Muralla del Carme de Manresa. Segons fonts dels Bombers, que han rebut l'avís a la una de la matinada, el foc només ha afectat un contenidor i no hi ha hagut altres danys materials a la via pública. Una dotació de Bombers ha treballat en l'incendi, del qual se'n desconeixen les causes.