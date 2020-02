La Guàrdia Civil cita almenys set bagencs pel tall a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha citat almenys set bagencs pel tall de Tsunami Democràtic del novembre passat a la Jonquera i al Pertús. Segons han explicat fonts d'Alerta Solidària i de Bages pels Drets Civils, els consten un total de 30 citacions de la província de Barcelona, set de les quals són a bagencs. Aquestes citacions van començar a arribar divendres de la setmana passada i no es descarta que en puguin arribar de noves els propers dies.

De fet, des de Bages pels Drets Civils creuen que hi podria haver una dotzena de bagencs que acabin sent citats per l'institut armat.

Segons han explicat les fonts, les persones estan citades per declarar a la comandància de l'institut armat a Sant Andreu de la Barca entre els propers 18 i 28 de febrer. Alerta Solidària recomana als citats acollir-se al seu dret a no declarar. El cas està sota secret de sumari i instruït pels jutjats de Figueres.

L'entitat Bages pels Drets Civils ha fet una crida a posar-se en contacte amb ells en el cas que algú sigui citat pel tall que es va portar a terme a principi del novembre passat a la frontera entre Catalu-nya i França.

El 19 de desembre passat, dues persones ja van ser citades per la Policia Nacional a la comissaria de Manresa per una acció de Tsunami Democràtic. En aquest cas, les dues persones, un veí de Manresa i un d'Osona, van ser citades pel tall de l'AP-7 a Salt que es va produir just després del de la Jonquera, i es van acollir al dret a no declarar.