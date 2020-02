Un canvi en el límit de velocitat a la C-55 va fer créixer un 3.900% les multes al Solsonès

Una reducció en el límit de velocitat, de 100 a 90 quilòmetres per hora, a la C-55 a Clariana de Cardener, al punt on hi ha un radar, va agafar per sorpresa els conducotrs i és l'origen de l'increment de multes per excés de velocitat que l'any passat hi va haver al Solsonès. Tal com publicava Regió7 dimarts, les sancions per excés de velocitat imposades a les carreteres de la comarca el 2019 van ser 3.413, davant de les 84 del 2018.

El radar que ha sorprès els conductors està situat al punt quilomètric 68 de la C-55, en plena recta i just després d'un túnel en sentit sud. Segons han explicat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), el canvi de velocitat en aquest tram és el que ha disparat les sancions a la comarca. No es tracta, però, d'una rebaixa que afectés de forma específica aquest tram, sinó que forma part d'una reducció generalitzada del límit genèric de velocitat a totes les carreteres convencionals de l'Estat, com és el cas de la C-55 en aquest tram, amb efectes a partir del 29 de gener del 2019.

Les 3.413 multes per excés de velocitat imposades a la comarca durant el 2019 suposen un creixement, en termes relatius, del 3.963,1% respecte a les 84 sancions que es van imposar pel mateix motiu al llarg de l'any anterior. Tot i que a la comarca hi ha un altre radar fix, en aquest cas a la C-24 a Castellar de la Ribera, i malgrat que el SCT no ha detallat les sancions per radar, asseguren que l'espectacular increment es deu al canvi de velocitat al tram del cinemòmetre de la C-55.

Pel que fa al total de sancions relacionades amb el trànsit, a la comarca se'n van posar 3.526, de manera que les d'excés de velocitat van suposar el 96% del total, quan el 2018 només havien estat el 33,3% de totes les multes a la xarxa interurbana de la comarca. A més, del conjunt de conductors sancionats, 290, és a dir el 9,4%, eren reincidents.

Aquest no és el primer cop que un canvi del límit de velocitat sorprèn els conductors que circulen per la C-55. El radar que hi ha a l'alçada dels Comtals, a Manresa, va aparèixer cremat l'1 de maig del 2017. Poc abans havia generat una allau de multes a conductors després que el límit també es reduís. La instal·lació d'una mitjana a la carretera va fer que el topall màxim permès passés de 90 a 80 quilòmetres per hora.

En una altra ocasió, aquesta a l'eix Transversal, en uns fets que es remunten al 2012, arran de les obres de desdoblament, es va reduir la velocitat de 100 a 80 quilòmetres per hora. Aquesta modificació va fer que en només tres dies uns 500 veïns d'Artés rebessin la notificació de sanció per haver sobrepassat el límit quan circulaven per la recta d'aquesta carretera entre Sallent i Artés.