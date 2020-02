Nou ferits en dos dies en accidents a la C-55

Un total de set persones van resultar ferides ahir en un accident a la C-55, a l'alçada de Castellbell i el Vilar, en el qual es van veure implicats quatre vehicles.

Segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), els serveis d'emergències van rebre l'avís poc després de les 12 del migdia i l'accident, que es va produir per un encalç en el qual es van veure implicats tres turismes i una furgoneta, va obligar a tallar la carretera en direcció a Manresa durant uns 30 minuts. Quan la carretera es va reobrir, però, hi va haver importants retencions que superaven els dos quilòmetres en sentit Manresa i els quatre en sentit Barcelona.

Dels set ferits, un ho va ser amb pronòstic menys greu i els altres sis van ser valorats com a lleus. De totes maneres, tots set van ser traslladats amb un total de quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Amb aquests ja són nou els ferits que com a mínim hi ha hagut aquesta setmana a la C-55. Dimarts, tal com publicava ahir Regió7, un accident, també al migdia, va provocar dos ferits de caràcter menys greu. En el sinistre s'hi van veure implicats un turisme i una furgoneta i els ferits van ser traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. En aquesta ocasió l'accident es va produir a l'alçada de Monistrol de Montserrat, segons fonts dels Bombers de la Generalitat.