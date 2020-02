Detenen un manresà amb una ordre judicial pendent per un robatori

La Policia Local de Manresa va detenir ahir a la matinada un veí de la ciutat de 27 anys que tenia pendent una ordre judicial de detenció per un robatori amb força. Segons fonts policials, una patrulla feia tasques de seguretat ciutadana a la plaça dels Drets quan en un control rutinari va fer una identificació i el sistema informàtic va alertar que la persona tenia una ordre judicial de detenció dictada per un jutjat de Manresa per un robatori amb força.