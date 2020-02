Un cas que va impulsar la creació d'una associació de familiars de desapareguts

La desaparició de Martos Borrayo va ser el detonant de la creació de l'Associació de Familiars de Desapareguts i Desaparegudes (Afades) que van impulsar el seu fill Josep Borrayo i la jove Patricia Petit, que en són el president i la secretària i portaveu, respectivament



Tal com va explicar aquest diari, el desembre del 2018, tot i que els Mossos d'Esquadra i els Bombers van fer una cerca intensiva sobre el terreny quan van rebre l'alerta, després la família deia haver-se sentit sola, en moltes ocasions desatesa i sense cap institució a Catalunya que els assessorés exhaustivament sobre els passos a seguir quan algú proper desapareix.



l'associació va néixer amb l'objectiu d'atendre familiars amb parents desapareguts, posar-los en contacte i reunir-se amb els responsables de la unitat de persones desaparegudes dels Mossos d'Esquadra i partits polítics. Els seus impulsors pretenen que en l'àmbit institucional i policial es creïn els serveis i les vies de comunicació necessàries per a les famílies que es troben amb casos similars al seu. Una de les primeres persones que va donar suport a la iniciativa va ser Maria Carme Òrrit Pires, germana dels nens desapareguts misteriosament fa més de 30 anys a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.



L'entitat també disposa d'una pàgina web ( Https://afadesbarcelona.blogspot.com/) a través de la qual donen informació de la manera que cal actuar quan desapareix un familiar, contactes dels cossos policials i administracions i per rebre col·laboracions.



A Catalunya s'estima que hi ha al voltant de 400 desapareguts. Tot i que el 94% dels casos es resolen en un mes, l'any 2018 la unitat especialitzada dels Mossos d'Esquadra va atendre 4.447 denúncies per desaparicions a tot el país, i 29. 240 a Espanya. Aquestes xifres posen de manifest que els casos de desaparicions afecten centenars de familiars de persones de les quals no hi ha cap rastre.