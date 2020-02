El Glòria fa aflorar restes que podrien ser del desaparegut a Guixers el 2017

La família de Martos Borrayo Quintero, que va desaparèixer el 4 de novembre del 2017 quan va anar a buscar bolets als boscos de Montcalb, al municipi de Guixers (Solsonès), mai no han perdut l'esperança de localitzar-ne les restes. Ara, hi són més a prop que mai. La raó és que la borrasca Glòria ha fet aflorar diverses restes humanes en diferents punts del país, entre les quals, possiblement, les de Borrayo, tal com ahir va avançar El Punt Avui, i ha pogut confirmar aquest diari de fonts de la família esmentada.



Martos Borrayo, de 80 anys d'edat, era veí de Santa Coloma de Cervelló. El 4 de novembre del 2017 va anar a buscar bolets als boscos de Montcalb, una zona abrupta i amb cingleres, amb dos amics que li van perdre la pista. Es va muntar un dispositiu de recerca amb els Mossos d'Esquadra, Bombers, Creu Roja i voluntaris que no va donar resultats.



Tanmateix, la família del desaparegut va continuar anant a la zona per trobar-ne alguna pista i va intentar que es fessin noves batudes. Justament després de la llevantada d'aquest gener van decidir tornar a buscar a la zona la setmana passada i hi van trobar un crani humà que podria correspondre al desaparegut. En una segona cerca, realitzada aquesta setmana i en la qual van participar Mossos de Muntanya i Bombers dels GRAE, es van localitzar noves restes òssies així com també objectes personals, entre altres el DNI. Segons ha explicat Patricia Petit, la jove de Martos Borrayo, fins que no es disposi dels resultats de l'ADN –que poden trigar mesos–, no es podrà confirmar oficialment que les restes que s'han trobat siguin les de Borrayo.



D'altra banda, també s'han localitzat a Masquefa les restes que podrien ser de Liberto, de 82 anys, veí del poble, desaparegut el 8 de setembre del 2019 a Sant Esteve Sesrovires.