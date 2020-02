Denuncien dues persones a Berga per portar armes de foc trobant-se sota els efectes de l'alcohol

Dos homes, de 66 i 62 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Sabadell i Terrassa, van ser denunciats el passat 15 de febrer per portar armes de foc sota els efectes de les begudes alcohòliques. A un d'ells també se'l va denunciar per conduir amb una taxa d'alcohol superior a 0,25mg/l aire expirat, i per la tinença d'un carregador il·legal per activitats cinegètiques.

El passat 15 de febrer pels volts de les sis de la tarda els mossos van aturar un vehicle amb dos ocupants a l'interior, a la carretera C-16, a l'alçada del túnel de Berga, per una possible infracció de trànsit. Un cop aturats, el conductor va explicar als agents que venien de caçar en un vedat de la comarca del Berguedà. En aquell moment els agents van observar que els dos ocupants mostraven símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol. Davant d'això, els mossos van escorcollar el vehicle i van localitzar dos rifles de caça major, un carregador il·legal, ja que tenia més capacitat de l'autoritzada per caçar amb armes semiautomàtiques, així com diversa munició, matxets i emissores.

En la prova d'alcoholèmia el conductor va donar un resultat positiu de 0.56 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, i l'acompanyant va donar un resultat de 0.20 mg/l d'aire expirat. Davant d'aquests fets els agents van comissar les dues armes i el carregador no autoritzat, i van denunciar les dues persones pel Reglament d'Armes per portar armes de foc sota l'efecte de les begudes alcohòliques.