Tres màquines excavadores queden totalment calcinades a les mines de Sallent

Tres màquines excavadores s'han incendiat aquesta matinada a les instal·lacions d'Iberpotash a Sallent, a les mines, i han quedat completament calcinades. Una quarta màquina també s'ha incendiat però ha quedat afectada parcialment.

Les excavadores que s'han encès eren en un punt de la mina molt proper a l'estació transformadora, han explicat els Bombers a aquest diari, però les flames no han afectat la instal·lació elèctrica. Segons fonts del cos, han rebut l'avís del foc a 2/4 de 2 de la matinada.

Fins a cinc dotacions s'han desplaçat al lloc dels fets i han treballat durant dues hores per apagar el foc. A la 1.51 h l'incendi estava controlat, i a les 3.32 h s'ha donat el servei per finalitzat. Malgrat l'aparatositat de l'incident, del qual se'n desconeixen les causes, no hi ha hagut persones ferides ni altres danys al recinte miner.