Denuncien dos caçadors a Berga per anar beguts

Els Mossos d'Esquadra van denunciar, a Berga, un veí de Sabadell i un de Terrassa, de 62 i 66 anys, per portar armes de foc sota els efectes de l'alcohol. A més, se'ls van decomissar dos rifles i un car-regador que tenia més capacitat de la permesa legalment. Dissabte, cap a les 6 de la tarda, els Mossos van aturar un vehicle a la C-16, a l'alçada del túnel de Berga, per una possible infracció de trànsit. El conductor del vehicle els va explicar que venien de caçar i els agents van observar que podien estar sota els efectes de l'alcohol. Per aquest motiu van escorcollar el vehicle, on van trobar les armes comissades a més de matxets i munició. En el test d'alcoholèmia, el conductor va donar un positiu de 0,56mg/l i l'acompanyant de 0,2 mg/l, i van denunciar-los per portar armes sota els efectes de l'alcohol. També es va denunciar el conductor per superar la taxa permesa.