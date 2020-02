Nou incident als baixos de l'edifici abandonat del carrer Sarret i Arbós de Manresa

Els Bombers treballen aquest dimecres a primera hora del matí en un nou incident als baixos de l'edifici abandonat que hi ha al carrer Sarret i Arbós de Manresa, a la cantonada amb Doctor Esteve. Segons fonts del cos d'emergències, han rebut l'avís a 3/4 de 8 que sortia fum per la reixa de ventilació de l'aparcament subterrani.

Tal com ja ha explicat Regió7 en d'altres ocasions, als baixos d'aquest bloc de pisos, propietat de la Sareb, hi ha un transformador d'Endesa que ja ha donat problemes anteriorment als veïns de la zona perquè s'inundava i deixava les cases del voltant sense llum. Es tracta d'un edifici declarat sinistre per la Sareb i que havia estat ocupat en diverses ocasions.

Segons fonts dels Bombers, que han enviat quatre dotacions al lloc dels fets, la presència de fum a l'aparcament podria ser de vapor d'aigua provocat per una nova inundació del tranformador elèctric. De fet, la Sareb ja va instal·lar unes bombes provisionals l'octubre passat per evacuar l'aigua en cas de pluges intenses. Per ara, es desconeixen les causes d'aquesta inundació.