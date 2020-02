S'incendia una pila de residus a la central tèrmica de Cercs

Ensurt a la central tèrmica de Cercs, on va cremar, dilluns a la nit, una pila de residus. Els Bombers van rebre dilluns a la nit, a 3/4 de 12, l'avís que una pila de residus s'havia incendiat a la central tèrmica de Cercs i hi van enviar una dotació. Malgrat que quan van arribar a la tèrmica ja no hi havia flama, van revisar i remullar la zona per evitar que continués cremant en somort, segons han explicat fonts del cos. L'incendi va afectar una àrea de 6 m2 de residus, entre els quals hi havia cintes de cautxú. A les 00.55 el foc estava completament apagat.