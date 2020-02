Els afectats pel tall del transformador inundat a Manresa recuperen l'electricitat vuit hores després

Els veïns afectats pel tall causat per la inundació d'un transformador ubicat en un edifici abandonat la Sareb a Manresa han recuperat l'electricitat avui a 2/4 de 4, després d'estar unes vuit hores sense llum.

Els Bombers han treballat aquest dimecres a primera hora del matí en un nou incident als baixos de l'edifici abandonat que hi ha al carrer Sarret i Arbós de Manresa, a la cantonada amb Doctor Esteve. Segons fonts del cos d'emergències, han rebut l'avís a 3/4 de 8 que sortia fum per la reixa de ventilació de l'aparcament subterrani.

Tal com ja ha explicat Regió7 en altres ocasions, als baixos d'aquest bloc de pisos, propietat de la Sareb, hi ha un transformador d'Endesa que ja ha donat problemes anteriorment als veïns de la zona perquè s'inundava i deixava les cases del voltant sense llum. Es tracta d'un edifici declarat sinistre per la Sareb i que havia estat ocupat en diverses ocasions.

Segons fonts dels Bombers, que han enviat quatre dotacions al lloc dels fets, la presència de fum a l'aparcament podria ser de vapor d'aigua provocat per una nova inundació del transformador elèctric. De fet, la Sareb ja va instal·lar unes bombes provisionals l'octubre passat per evacuar l'aigua en cas de pluges intenses. Sembla, però, que aquestes bombes no funcionen bé i no absorbeixen prou aigua.

Vint llars sense llum



Fonts d'Endesa consultades per aquest diari han explicat que el motiu de la inundació ha estat la pujada del nivell d'aigües freàtiques, que podria estar derivat d'un problema amb el clavegueram. Es tracta d'una situació causada, diuen, per «errors» en la construcció de l'edifici. Per tant, la resolució de l'avaria «hauria d'anar a càrrec de la Sareb», propietària de l'immoble, i no d'Endesa. Tot i això, la companyia elèctrica ha enviat els seus tècnics al lloc dels fets a primera hora del matí i a 2/4 de 12 encara treballen per treure l'aigua amb bombes d'Endesa.

Les mateixes fonts han explicat que han hagut de desconnectar el transformador avui a primera hora «per raons de seguretat», i que això ha afectat una vintena de llars que reben subministrament elèctric a través d'aquesta instal·lació. L'aparell proveeix llum a l'edifici on es troba, tot i que la xarxa no està activa perquè no hi viu ningú, i a un grup d'edificis contigus.

A causa de les repetides avaries a què es veu sotmès el transformador, Endesa estudia traslladar-lo de lloc, segons han confirmat a Regió7 fonts de l'empresa. Per fer-ho, la companyia i l'Ajuntament s'hauran de posar d'acord en la nova ubicació. De moment, segons han apuntat les mateixes fonts, només s'ha plantejat aquest canvi d'ubicació dins la mateixa empresa i encara no s'han fet contactes amb el consistori manresà.

Tall de trànsit

D'altra banda, Endesa ha comunicat que, amb motiu de l'avaria, a partir de les 6 de la tarda d'aquest dimecres es tallarà al trànsit de vehicles el carrer Sarret i Arbós entre el carrer Doctor Esteve i el carrer Travessera de Ginjoler, per a la implantació d'un camió de bombeig amb què es preveu acabar de buidar l'aigua que ha provocat la inundació dels baixos i l'avaria del transformador.