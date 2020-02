Detingut a Manresa per apallissar un jove per un deute de 5 euros de droga

La Policia Local de Manresa va detenir dimarts a la tarda un jove de 18 anys per apallissar-ne un altre amb un pal per un suposat deute de 5 euros de droga. Els fets van passar a quarts de sis, quan la policia va rebre la informació que un jove n'apallissava un altre amb un pal a la plaça de la Música. En arribar-hi, els agents van veure dos joves barallant-se i van intentar separar-los. Un, el que va ser detingut, repetia que l'altre li devia 5 euros d'una venda d'haixix. L'agredit tenia lesions recents i evidents i va confirmar haver estat colpejat amb un pal però va negar cap deute. Davant la impossibilitat de calmar l'agressor i la seva desobediència, i que insistia en els insults a l'agredit i forcejava amb els agents per continuar l'agressió, va ser detingut.