Jutjaran Jordi Pesarrodona per desobediència greu el 31 de març

Jordi Pesarrodona serà jutjat per desobediència greu el proper 31 de març a Manresa. El judici es farà a partir de les 10 del matí al jutjat penal número 2 de la capital del Bages i Pesarrodona s'enfronta a una petició de la fiscalia d'una pena de dos anys de presó per exercir cap càrrec o treball públic, a més d'una multa de 5.400 euros per haver participat en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, segons ha explicat el seu advocat, David Casellas.

Al judici al pallasso i actor de Sant Joan de Vilatorrada també hi declararan com a testimonis el tinent de la Guàrdia Civil que era el cap operatiu de la intervenció d'aquest cos a l'escola Joncadella; l'aleshores alcalde de la població, Gil Ariso, i el que també era regidor de Participació Ciutadana, Ramon Planell. L'1 d'octubre del 2017, Pesarrodona també era regidor de l'equip de govern de Sant Joan.

L'advocat de Pesarrodona ha recordat que el jutge ha denegat d'entrada diverses proves proposades per la defensa de Pesarrodona. Això motivarà, explica Casellas, que en el judici es plantejaran una sèrie de qüestions prèvies per tal de denunciar la vulneració de drets fonamentals de l'acusat i la indefensió que provoca la denegació de la realització de les esmentades proves a l'acusat.