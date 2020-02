El robatori de cables d'unes bombes inunda un transformador i deixa 20 veïns sense llum

El robatori dels cables elèctrics que alimentaven unes bombes que permetien extreure l'aigua del soterrani on hi ha un transformador és al darrere d'un tall de subministrament que es va allargar unes set hores, ahir, al centre de Manresa. El tall va afectar una vintena d'abonats de la zona dels car-rers Sarret i Arbós i Doctor Esteve que ja estan farts de les interrupcions de subministrament que els provoca aquest transformador, situat en un bloc fantasma que és propietat de la SAREB.

Ahir, el servei elèctric va estar interromput des del voltant de les 8 del matí i els 20 abonats afectats no van recuperar la normalitat fins al voltant de dos quarts de quatre de la tarda, segons van informar fonts d'Endesa. A primera hora del matí, els Bombers es van desplaçar a la zona alertats que sortia fum per la reixa de ventilació del soterrani.

Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, que van enviar quatre dotacions al lloc dels fets, la presència de fum a l'aparcament podria ser de vapor d'aigua provocat per la nova inundació del transformador elèctric. Per la seva banda, fonts d'Endesa van explicar que van desconnectar el transformador «per raons de seguretat», i que això va afectar la vintena de llars que reben subministrament elèctric a través d'aquesta instal·lació, i que no van recuperar la normalitat fins a la tarda. El transformador es va instal·lar perquè donés servei a aquest mateix edifici, on ara no hi ha veïns, i també als abonats de diversos immobles propers.

Aquest, però, no és el primer cop que el transformador ha comportat problemes als veïns. El 21 de setembre, abonats de la zona van estar sense subministrament des de mitja tarda fins a quarts de dues de la matinada perquè el soterrani s'havia inundat. Tampoc era el primer cop que els passava, però sí que que era un dels talls més llargs que havien patit.

Després d'aquest tall, a principi d'octubre, la SAREB va instal·lar unes bombes per tal de poder evacuar l'aigua que entrava al soterrani de l'edifici i evitar així que el transformador es desconnectés. Ara, quan el problema ja semblava solucionat, segons ha pogut saber Regió7, el robatori dels cables que subministraven electricitat a aquestes bombes les va deixar fora de servei. Això va fer que s'anés acumulant aigua freàtica a les dues plantes del soterrani, que va acabar afectant el transformador que ahir per seguretat es va desconnectar.

Fonts d'Endesa van assenyalar a Regió7 que la resolució definitiva de l'avaria «hauria d'anar a càr-rec de la Sareb», propietària de l'immoble, i no d'Endesa. Tot i això, la companyia elèctrica va enviar els seus tècnics al lloc dels fets a primera hora del matí, que van instal·lar una bomba per treure l'aigua del soterrani. A la tarda, també s'hi va desplaçar un camió cisterna per evacuar la gran quantitat d'aigua acumulada amb més rapidesa. Avui és previst que aquest camió cisterna continuï evacuant aigua del garatge del bloc.

A causa de les repetides avaries a què es veu sotmès aquest transformador, Endesa estudia traslladar-lo a un altre lloc, segons han confirmat fonts de l'empresa. Per fer-ho, la companyia i l'Ajuntament s'hauran de posar d'acord respecte a la nova ubicació. De moment, segons van apuntar les mateixes fonts, només s'ha plantejat aquest canvi d'ubicació dins la mateixa empresa i encara no s'han fet contactes amb el consistori manresà.